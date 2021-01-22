Водный кризис
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Военные до марта обещают завершить строительство водозабора на реке Бельбек
Строительство водозабора на реке Бельбек для обеспечения Севастополя пресной водой будет завершено до марта 2021 года.
Об этом со ссылкой на министерство обороны РФ сообщил «Интерфакс».
«Полный комплекс работ будет завершен до 1 марта 2021 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тыс кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя», – приводит «Интерфакс» данные минобороны.
Для обеспечения города пресной водой Военно-строительный комплекс воздвигает водозабор на реке Бельбек с инженерными сооружениями и водосбросом.
Проинспектировать ход строительных работ в Крым прибыл заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.
«Работы ведутся в круглосуточном режиме в три смены, на участке задействовано 450 человек и 160 единиц техники, – отметил он. – Оцениваем строительную степень готовности объекта почти 80%. Работы ведутся строго в графике».
Присутствовавший на площадке губернатор Севастополя Михаил Развожаев поблагодарил военных строителей.
«По масштабам в новейшей истории Севастополя это главная стройка. Мы видим, что работы завершаются в проектные сроки, и, честно говоря, было сложно поверить, что такой объект возможно реализовать за такое время», – сказал Развожаев.
В составе объекта – накопительный бассейн емкостью 150 тыс кубических метров, дренажная канализация, водомерный узел, линейный водовод, а также иная сопутствующая инженерная инфраструктура.
Как ранее сообщил Развожаев, стоимость водозабора на реке Бельбек и проекта по переброске воды из Кадыковского карьера в город составляет почти 5 млрд рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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