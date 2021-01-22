Водитель BMW насмерть сбил ребенка в Симферополе

В пригороде Симферополя водитель иномарки насмерть сбил ребенка, сообщает УГИБДД МВД по РК.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне вечером.

24-летний водитель BMW выезжал из Симферополя в направлении Феодосии и на участке дороги с реверсивным движением сбил несовершеннолетнего пешехода 2006 года рождения, который переходил дорогу в неустановленном месте, но в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Из-за полученных травм подросток скончался.

При этом по заключению медиков водитель был трезв. Однако в течение года он привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в частности, за проезд на красный свет и превышение скорости, добавили в пресс-службе МВД по РК.

В настоящий момент из-за аварии возбуждено уголовное дело, в его рамках назначен ряд экспертиз.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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