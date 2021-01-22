Власть
Власти Ялты решили еще раз пересчитать жильцов аварийных домов
Власти Ялты снова обратили внимание на проблему переселения жителей аварийных домов.
Об очередном намерении «актуализировать информацию и составить квартирографию» на своих страницах в социальных сетях заявила глава администрации города Янина Павленко.
«Активизируем работы по переселению жителей аварийных домов. Хорошо понимаю, что тема уже навязла на зубах, вопрос «висит» с 2008 года... Сегодня часть жильцов уже не верит, что переселение когда-то произойдет, часть – приспособилась, умудрилась сделать пристройки к аварийным домам и передумала переезжать», – признала она.
При этом Павленко заверила, что «аварийное жилье подлежит сносу, люди должны получить новые квадратные метры», и сообщила, что «сегодня наша общая задача – актуализировать информацию и составить квартирографию».
Глава администрации добавила, что это в Ялте происходит не первый раз, но при этом она утверждает, что «это не прихоть администрации». «Сегодня у нас есть главное – программа расселения граждан из аварийного жилья за счет федеральных средств, поддержка главы республики и его решение о выделении дополнительного финансирования с учетом стоимости квартир в нашем регионе», – напомнила Павленко.
Одновременно администрация города предложила жителям 17 ялтинских многоквартирных аварийных домов «в оперативном порядке» в очередной раз предоставить оригиналы и заверенные копии пакета документов в отдел по вопросам квартирного учета департамента имущественных и земельных отношений.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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