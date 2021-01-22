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Власть

Власти Севастополя ополчились на автомойки

Почти половина севастопольских автомоек не использует систему циркуляции воды с очисткой, а некоторые, и вовсе, не имеют договора на потребление воды.

Таковы итоги проверки работы автомоечных станций, проведенной межведомственной рабочей группой во главе с директором департамента городского хозяйства Евгением Горловым, сообщает пресс-служба правительства.

По словам главы горхоза, в городе работают 52 автомойки, из которых только 28 имеют оборудование для повторного использования воды.

«Остальные автомойки не имеют такой системы, в том числе, на Очаковцев, 19, где есть косвенное подключение, не имеющее прямого договора на потребление воды и при этом все производственные стоки сливаются в централизованную систему канализации», – рассказал Горлов.

По итогам мониторинга найдено 6 незаконных врезок, к владельцам применены соответствующие штрафные санкции. Если нарушения исправлены не будут, предупредили в правительстве, автомойкам грозит снос сооружений в судебном порядке.

По словам руководителя горхоза, прецедент есть – автомойка на Руднева, 37 располагалась в гаражном кооперативе и нарушала целевое использование земельного участка.

«В свою очередь мы рассчитываем на сознательность граждан и надеемся, что они приведут в правовое поле свою деятельность, что позволит экономить водный ресурс и не загрязнять окружающую среду», – подвел итоги рейда Евгений Горлов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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