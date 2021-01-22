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Коронавирус в Крыму

Власти обещают вколоть «Спутник» каждому второму севастопольцу

Власти обещают вколоть «Спутник» каждому второму севастопольцу

фото © Россия Сегодня

Массовая вакцинация будет проводиться для людей в возрасте старше 18 лет.

Подготовленный в Севастополе план прививок населения от коронавируса предполагает вакцинацию не менее 219 тысяч человек. Об этом в программе «Реактор» сообщил главный внештатный врач-эпидемиолог горздрава Сергей Грыга.

«Вакцинировать будем людей старше 18 лет. Подготовлено 10 пунктов, расположенных во взрослых поликлиниках. Каждый день мы сможем прививать до 1500 человек», – сказал Грыга.

По словам Сергея Грыги, получить прививку смогут и люди с аутоиммунными и онкозаболеваниями, но осторожно – под наблюдением врача. Люди с такими заболеваниями из-за ослабленного иммунитета находятся в зоне риска. Поэтому, считает Грыга, их необходимо по максимуму защитить вакцинацией.

По словам военного врача, председателя общественного совета при горздраве Севастополя Александра Зубарева, в отличие от вакцины для гражданского населения, «Спутник-V» на Черноморский флот поступил, практически, в полном объеме.

«Первый рубеж нашего флота провакцинирован. Сейчас идет вакцинация тыловых служб – уже второго рубежа. Заболеваемость на флоте, в силу барьерных мероприятий, значительно ниже, чем в городе», – говорит Зубарев.

Всеобщая вакцинация, считает врач-кардиолог Виктор Пологов, позволит сохранить жизни тех групп населения, которые сегодня умирают от коронавируса.

«Летальность по ковиду за прошлый год где-то 3,9% от всех заболевших. Это на 1000 заболевших – умерших 39 человек. Если мы тысячу человек привьем, то 39 человек мы спасем», – считает Пологов.

Напомним, по состоянию на 20 января, от коронавируса в Севастополе привито уже 1742 человека. Полноценная массовая вакцинация жителей ожидается в первых числах февраля после получения новой партии вакцины «Спутник-V».

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Форпост

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