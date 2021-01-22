Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19

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Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская назвала категории людей, которым не рекомендуется прививаться российской вакциной от коронавируса.

По ее словам, вакцину могут получить граждане старше 18 лет, у которых нет заболеваний аутоиммунной системы.

«Не рекомендуется прививаться кормящим и беременным женщинам», – отметила Романовская.

Она уточнила, что крымчан старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями «приглашают вакцинироваться в первую очередь». По словам Романовской, вакцина «абсолютно безопасна и проверена», но «каждый человек индивидуален».

«Кто-то и не заметит проведенную вакцину, кто-то может почувствовать недомогание. Все симптомы необходимо заносить в дневник вакцинированного. Подобные симптомы могут быть при вакцинировании против гриппа», – уверяет Елена Романовская.

Ранее в Министерстве здравоохранения Крыма предложили крымчанам обращаться в поликлиники для проведения вакцинации от COVID-19 «Спутником V». Отмечается, что имена жителей, желающих привиться, будут заносить в предварительные списки.

В декабре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове начинается «масштабная вакцинация» от коронавирусной инфекции, первых будут прививать медиков.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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