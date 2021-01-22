Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках ● Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19
Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19
фото © ru.euronews.com
Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская назвала категории людей, которым не рекомендуется прививаться российской вакциной от коронавируса.
По ее словам, вакцину могут получить граждане старше 18 лет, у которых нет заболеваний аутоиммунной системы.
«Не рекомендуется прививаться кормящим и беременным женщинам», – отметила Романовская.
Она уточнила, что крымчан старше 55 лет и людей с хроническими заболеваниями «приглашают вакцинироваться в первую очередь». По словам Романовской, вакцина «абсолютно безопасна и проверена», но «каждый человек индивидуален».
«Кто-то и не заметит проведенную вакцину, кто-то может почувствовать недомогание. Все симптомы необходимо заносить в дневник вакцинированного. Подобные симптомы могут быть при вакцинировании против гриппа», – уверяет Елена Романовская.
Ранее в Министерстве здравоохранения Крыма предложили крымчанам обращаться в поликлиники для проведения вакцинации от COVID-19 «Спутником V». Отмечается, что имена жителей, желающих привиться, будут заносить в предварительные списки.
В декабре прошлого года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове начинается «масштабная вакцинация» от коронавирусной инфекции, первых будут прививать медиков.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе. Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках. Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов выше ноля.
Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19. Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 22 января фото
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
22 часа назад
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе
Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.