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Власть

Власти Крыма объявили о планах по очистке от мусора реки Салгир

Власти Крыма объявили о планах по очистке от мусора реки Салгир

фото © Крым.реалии

Государственный комитет по водному хозяйству и мелиорации правительства Крыма планирует в 2021 году провести работы по очистке от донных отложений и мусора реки Салгир, которую в ведомстве назвали самой длинной на полуострове.

Об этом говорится в сообщении комитета.

Отмечается, что в 2021 продолжаются работы по расчистке реки Отуз и ручья Кизилташский в Феодосии в рамках реализации российского проекта «Экология».

«Федеральным проектом «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология» в текущем году планируется расчистить свыше 119 км водных объектов, что в результате улучшит экологические условия проживания вблизи рек, озер и прудов для 300 тысяч жителей страны. В 2021 году убирать донные отложения, древесный хлам и мусор начнут в 10 регионах страны. В их числе – Республика Крым», – говорится в сообщении.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что река Салгир в Симферополе наполнена нечистотами в тысячу раз больше нормы. Также в декабре 2020 года в Симферополе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в связи с нарушениями при расчистке русла реки Салгир.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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