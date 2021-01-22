В центре Ялты произошел взрыв газа в частном доме

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Взрыв газа произошел в одном из частных домов на улице Павленко в Ялте.

Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе 112.

«Взрыв газа произошел около 19.30. Хозяин одноэтажного строения заходил в дом, запаха газа не почувствовал и включил свет, после чего раздался взрыв. Возгорания не произошло, но ударной волной выбиты окна», – уточнили в ЕДДС.

По информации оперативного дежурного, в результате взрыва есть один пострадавший – хозяин, который госпитализирован, по предварительным данным, с травмами средней тяжести. Другие жильцы в доме не проживают.

«Силы реагирования – представители МЧС, полиции и «Крымгазсетей» прибыли на место и работают», – добавили в ЕДДС и отметили, что причины чрезвычайного происшествия устанавливаются.

По информации блогера Павла Можаева, дом №3 по улице Павленко, в котором произошел взрыв, назван «какой-никакой, но все же исторической достопримечательностью». «В этом доме некоторое время проживала Леся Украинка (Леся Украинка проживала в Ялте, находясь на лечении, несколько раз, поэтому с ее памятью связано несколько локаций). До революции дом был известен как «дача Рóзанова» (П.П. Рóзанов был известным в то время врачом и общественным деятелем, сдававшим свой дом под пансион). Леся Украинка вместе со своим будущим мужем К.В. Квиткой проживала в этом доме с марта по май 1907 года, работая над поэмой «Кассандра». Дачу Розанова посещали многие писатели, художники и артисты», - указывает Можаев.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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