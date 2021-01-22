В Севастополе преступник скрывался в реабилитационном центре

В Севастополе полицейские наркоконтроля провели плановую проверку реабилитационного центра.

В ходе мероприятия сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю проинспектировали один из реабилитационных центров в Гагаринском районе.

Здесь оказывают услуги социальной реабилитации людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в том числе в связи с потреблением наркотических средств и алкоголя, а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы и оставшихся без крова.

Во время проверки в учреждении находилось 14 реабилитантов. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний, связанных с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. Кроме того, стражи порядка проверили всех реабилитантов по имеющимся учетам МВД России.

В результате инспектирования полицейские выявили 44-летнего гражданина, который, согласно базам данных, находился в розыске. Как оказалось, мужчина скрывался от правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержанного доставили в отдел МВД России по Гагаринскому району для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время сотрудники полиции продолжат проверки городских реабилитационных центров.

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