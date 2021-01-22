Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.5
воздух +9
море +9

Происшествия

В Севастополе преступник скрывался в реабилитационном центре

В Севастополе полицейские наркоконтроля провели плановую проверку реабилитационного центра.

В ходе мероприятия сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю проинспектировали один из реабилитационных центров в Гагаринском районе.

Здесь оказывают услуги социальной реабилитации людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в том числе в связи с потреблением наркотических средств и алкоголя, а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы и оставшихся без крова.

Во время проверки в учреждении находилось 14 реабилитантов. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний, связанных с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. Кроме того, стражи порядка проверили всех реабилитантов по имеющимся учетам МВД России.

В результате инспектирования полицейские выявили 44-летнего гражданина, который, согласно базам данных, находился в розыске. Как оказалось, мужчина скрывался от правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».

Задержанного доставили в отдел МВД России по Гагаринскому району для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время сотрудники полиции продолжат проверки городских реабилитационных центров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Алуштинский пенсионер едва не лишился квартиры из-за мошенников. Симферопольские полицейские пресекли мошенническую схему, по которой злоумышленники планировали отобрать квартиру у пенсионера из Алушты.

В Симферополе квартирант «обул» хозяина на покрышки. В Симферополе вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, воспользовавшись его отсутствием, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену. Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.

В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль. Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Коронавирус в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро

COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро

Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Общество
Какой сегодня праздник 22 января

Какой сегодня праздник 22 января фото

Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Коронавирус в Крыму
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе

Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе

Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации