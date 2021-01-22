Происшествия
В Севастополе преступник скрывался в реабилитационном центре
В Севастополе полицейские наркоконтроля провели плановую проверку реабилитационного центра.
В ходе мероприятия сотрудники УНК УМВД России по г. Севастополю проинспектировали один из реабилитационных центров в Гагаринском районе.
Здесь оказывают услуги социальной реабилитации людям, которые оказались в трудных жизненных ситуациях, в том числе в связи с потреблением наркотических средств и алкоголя, а также лицам, освободившимся из мест лишения свободы и оставшихся без крова.
Во время проверки в учреждении находилось 14 реабилитантов. С каждым из них сотрудники полиции провели профилактические беседы о недопустимости совершения противоправных деяний, связанных с нарушением общественного порядка и общественной безопасности. Кроме того, стражи порядка проверили всех реабилитантов по имеющимся учетам МВД России.
В результате инспектирования полицейские выявили 44-летнего гражданина, который, согласно базам данных, находился в розыске. Как оказалось, мужчина скрывался от правоохранительных органов по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».
Задержанного доставили в отдел МВД России по Гагаринскому району для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время сотрудники полиции продолжат проверки городских реабилитационных центров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Алуштинский пенсионер едва не лишился квартиры из-за мошенников. Симферопольские полицейские пресекли мошенническую схему, по которой злоумышленники планировали отобрать квартиру у пенсионера из Алушты.
В Симферополе квартирант «обул» хозяина на покрышки. В Симферополе вор-рецидивист обокрал своего арендодателя, воспользовавшись его отсутствием, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Севастополец несколько раз проткнул шилом бывшую жену. Ссора между бывшими супругами едва не закончился настоящей трагедией.
В Севастополе двое рецидивистов «угнали» сгоревший автомобиль. Севастопольские полицейские задержали двух рецидивистов, которые сдали на металлолом чужой сгоревший автомобиль, сообщает пресс-служба МВД по региону.
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 22 января фото
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
22 часа назад
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе
Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.