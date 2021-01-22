В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году

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Если режим закрытых границ сохранится в 2021 году, отели Крыма и Краснодарского края могут повысить цены в отсутствие конкуренции, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Участники туристического рынка опасаются, что после прошлого лета крымские отели переориентируются на прямых клиентов и повысят цены. Первые «звоночки» уже есть. Очень многое будет зависеть от того, откроются ли границы для международного туризма», — сказала она порталу «Интерфакс-Туризм».

Тюрина отметила, что минувшим летом некоторые крымские отели неохотно работали с турбизнесом, предпочитая прямых клиентов. Сейчас ситуация еще пессимистичнее.

«Совсем недавно «Крымский бриз» отказался от сотрудничества с агентствами, хотя летом 2020 давал комиссию до 15%. Правда, уже осенью она снизилась вдвое. «Ялта-Интурист» расторгла с некоторыми компаниями договоры, полностью переключившись на крупных туроператоров. Гораздо труднее, чем в прошлом году, заключить договор на 2021 год с отелем «Мрия», — рассказала эксперт.

По ее словам, туроператоры и агенты сейчас готовы консолидироваться и все нелояльные объекты размещения отправлять в черный список.

«Тем не менее, проблемы испытывают не все. Некоторые туроператоры уже объявили о закрытии договорной компании с крымскими объектами размещения на 70%. И они считают, что цены могут поднять лишь 3-4 отеля, занимающие исключительное положение – например, тот же «Крымский бриз», который ориентирован на обслуживание сотрудников «Газпрома», — отметила Тюрина.

В числе других аргументов в пользу того, что цены расти не будут, — нежелание крымских объектов размещения ссориться со старыми партнерами, которые помогают им с загрузкой. Месяцы простоя в прошлом году гостиницам компенсировать было очень сложно.

«Есть даже мнение, что это не отели сейчас диктуют условия туроператорам, а наоборот. Тенденция такова, что несколько ведущих игроков на внутреннем рынке буквально монополизируют некоторые крымские гостиницы, выкупая их полностью под себя. И эти отели рискуют, поскольку если к концу весны откроются границы, они окажутся в очень зависимом положении», — сообщила эксперт.

В целом, по ее словам, отельеры сейчас осознают, что внутренний рынок изменился — к нему проявляют интерес крупные игроки, появились чартерные программы.

В 2020 году Крым принял 6,3 млн туристов, это на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.

На отели полуострова летом был ажиотажный спрос из-за закрытых границ, загрузка ряда объектов размещения достигала 90-100%. Благодаря программе кэшбека тенденция сохранилась и осенью.

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