В Крыму зафиксирован новый рекорд потребления электричества

В диспетчерском управлении энергосистемы Крыма и Севастополя (Черноморское РДУ) сообщили о новом рекорде потребления электрической мощности в зимний период, установленном 20 января в 10:00.

В компании отметили, что в этом время потребление электрической мощности в энергосистеме достигло 1569 МВт.

«Это на 78 МВт выше значения предыдущего исторического максимума потребления, который был зафиксирован 10 января 1991 года в 19 часов. На рост потребления электрической мощности повлияла низкая среднесуточная температура наружного воздуха. 20 января этого года она опустилась до отметки – 5,8 ºС, что на 6,1 ºС ниже температурной нормы для этого периода. С 18 по 20 января ежедневно фиксировалось превышение предыдущего исторического максимума нагрузок. В указанный период Крымская энергосистема функционировала стабильно», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мощность, вырабатываемая собственными генерирующими источниками Крыма, на час максимума составила 1077 МВт, а переток мощности по энергомосту из Кубани – 492 МВт.

19 января в Министерстве энергетики России сообщили о росте потребления электроэнергии с начала года на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями. В ведомстве уточнили, что рекордное энергопотребление зафиксировано в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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