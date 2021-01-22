Происшествия
В Крыму столкнулись экипаж ДПС и пассажирский автобус
фото © Плохие новости|Жесть.Крым|ВКонтакте
Причины ДТП выясняются.
Накануне в Белогорском районе Крыма произошла авария с участием патрульного автомобиля ДПС и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Инцидент случился около 17.00 21 января недалеко от поселка Зуя.
«Произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.
В результате аварии никто не пострадал, добавили в ведомстве.
Отметим, что участок дороги, где случилась авария, был покрыт подтаявшим снегом. Это можно увидеть на фото и видео, которые сразу разлетелись по крымским соцсетям.
Напомним, мощный снегопад обрушился на республику еще 16 января и продолжался до вчерашнего дня. Так как интенсивность снегопада в разных частях полуострова разнилась, в некоторых районах стихия спровоцировала массовые ДТП.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водитель BMW насмерть сбил ребенка в Симферополе. В пригороде Симферополя водитель иномарки насмерть сбил ребенка, сообщает УГИБДД МВД по РК.
Пьяный севастополец ночью напал на охранника инфекционки. Росгвардия задержала и передала в руки полиции 55-летнего севастопольца, ночью 20 января проникшего на территорию инфекционной больницы.
В Сакском районе «ВАЗ» столкнулся с «Газелью» и врезался в дерево. В Сакском районе водитель «ВАЗ-2199» не справился с управлением на скользкой дороге и попал в аварию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.
Два дома сгорели в Крыму за сутки. Крымские пожарные ликвидировали два крупных пожара в Советском районе и под Феодосией, сообщает пресс-служба МЧС РК.
В Крыму столкнулись экипаж ДПС и пассажирский автобус фото
Причины ДТП выясняются.
Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму
В городе призвали не верить информации из непроверенных источников, даже если она получена от «знакомого с МЧС».
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
вчера
В России опасаются, что крымские отели могут повысить цены в 2021 году
Если режим закрытых границ сохранится в 2021 году, отели Крыма и Краснодарского края могут повысить цены в отсутствие конкуренции, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.