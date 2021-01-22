В Крыму столкнулись экипаж ДПС и пассажирский автобус

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Причины ДТП выясняются.

Накануне в Белогорском районе Крыма произошла авария с участием патрульного автомобиля ДПС и пассажирского автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Инцидент случился около 17.00 21 января недалеко от поселка Зуя.

«Произошло ДТП с участием патрульного автомобиля. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», — рассказали в пресс-службе.

В результате аварии никто не пострадал, добавили в ведомстве.

Отметим, что участок дороги, где случилась авария, был покрыт подтаявшим снегом. Это можно увидеть на фото и видео, которые сразу разлетелись по крымским соцсетям.

Напомним, мощный снегопад обрушился на республику еще 16 января и продолжался до вчерашнего дня. Так как интенсивность снегопада в разных частях полуострова разнилась, в некоторых районах стихия спровоцировала массовые ДТП.

В тексте использованы материалы: Форпост

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