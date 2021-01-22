В Крыму поставили точку в споре за землю у Карадагского заповедника

Верховный суд Крыма оставил апелляционную жалобу гражданина Абибулаева без удовлетворения.

Так, решение Феодосийского городского суда от 29 сентября 2020 года касательно земельного спора на границе Карадагского заповедника осталось без изменений.

Об этом сообщил депутат Феодосийского горсовета Артем Мельниченко у себя в блоге.

«Верховный суд Республики Крым поставил точку по земельным участкам около родника Лягушка, оставив решение Феодосийского городского суда без изменения», - заявил депутат.

Ранее городской суд Феодосии удовлетворил требование двух министерств Республики Крым и счел незаконным владение жителем Ленинского района двумя земельными участками. По решению суда они были возвращены в собственность республики.

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