В Крыму могут сократить целое министерство

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В Крыму в рамках оптимизации органов власти могут сократить целое министерство. Речь идет об МЧС.

Глава РК Сергей Аксенов подписал распоряжение о создании рабочей группы «по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти РК и аппарата республиканского Совета Министров. Списки предлагаемых к сокращению должны быть формированы до 1 февраля: предельная численность работников должна уменьшиться на 10%. Процесс дожжен завершиться к 1 апреля.

Среди прочих вариантов в правительстве Крыма, рассматривается вариант упразднения министерства по чрезвычайным ситуациям. Список полномочий этого ведомства невелик – все основные функции выполняет ГУ МЧС РФ по РК.

В свое время должности руководителей министерства и главного управления совмещал Сергей Шахов. Потом, по настоянию федералов, ведомства разделили, и Шахов остался министром. При этом у него было 4 заместителя, а в самом министерстве насчитывается 13 подразделений.

Напомним, в начале января Сергей Шахов умер от коронавируса. И теперь рассматривается вопрос о целесообразности сохранения министерства.

Отметим, что за 7 лет в составе России число чиновников в РК выросло почти в 2,5 раза. Согласно официальной статистике, по итогам 2013 года в республике насчитывалось 16 тысяч 803 государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления, а к ноябрю 2020 – без малого 40 тысяч.

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В тексте использованы материалы: Новый день

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