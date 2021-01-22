В керченские больницы нагрянула проверка Минздрава

Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко совместно с линейно-контрольной службой повторно проверил организацию работы ГБУЗ РК «Керченская больница №1 им. Н.И. Пирогова» и осмотрел ремонт Керченского филиала ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова».

Об этом министр сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Facebook».

— Хочу подчеркнуть, что администрация больницы не была предупреждена о проведении повторной проверки, — сообщил Александр Остапенко.

Министром была проинспектирована организация работы регистратуры и ответственных лиц по приему вызовов, работа администратора по разделению потоков пациентов, работа прививочного кабинета и кабинета диспансеризации, организация приема пациентов врачами-терапевтами участковыми и работа мобильных бригад по обслуживанию больных на дому. Александр Остапенко пообщался с пациентами, выслушал имеющиеся жалобы и комментарии.

— К сожалению, нарушения, выявленные при проведении проверки 18 января, администрацией больницы на момент повторной проверки не устранены, — сказал министр.

Работа по разделению потоков и маршрутизации пациентов не организована. Не ведется работа с посетителями по соблюдению социальной дистанции и масочному режиму. Выявлено скопление пациентов, как возле кабинетов терапевтов, так и возле регистратуры, работа которой признана неудовлетворительной (работает один регистратор, не подключен многоканальный телефон). Не отлажена работа мобильных бригад по обслуживанию температурящих пациентов на дому.

Министр еще раз подчеркнул персональную ответственность главных врачей за организацию работы по разделению потоков пациентов.

Вместе с тем, Александр Остапенко посетил Керченский филиал онкодиспансера им. В.М.Ефетова. Осмотрел текущий ремонт и установленное оборудование.

— Развитие онкологической службы невозможно без современного оборудования и создания соответствующих условий. Уверен, что установленное диагностическое оборудование предоставит возможность выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, — подытожил министр.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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