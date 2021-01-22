Танкисты ЧФ провели стрельбы на полигоне в Крыму

Учебные стрельбы танковых и мотострелковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота прошли на полигоне в Крыму.

Как сообщил командир танкового батальона Нирас Башаков, танкисты выполнили стрельбы по движущимся мишеням.

«На танковой директрисе проводим занятия с танковой ротой. Как огневые тренировки, так и упражнения контрольных стрельб (УКС). На данном учебном месте мы выполняем стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням. Как днем, так и ночью, в различных условиях», – сообщил Башаков.

В отделе информационного обеспечения ЧФ уточнили, что стрельбы были проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В учебных стрельбах задействованы экипажи танков Т-72Б3. «В свою очередь военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса провели зачетные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 метров до 1 километра. В рамках интенсивной боевой подготовки мероприятия проходят в дневное и в ночное время», – сообщили на флоте.

Для личного состава специально оборудованы пункты обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между упражнениями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячий чай. Всего на полигоне задействовано более 500 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На этот раз не утонут? Керченский пролив снова попытаются форсировать на БТР. Летом при форсировании затонул бронетранспортер.

Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе. После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.

ВВС США отработали атаку на Крым. Американские ВВС продемонстрировали возможности над Черным морем.

В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.