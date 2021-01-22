Власть
Танкисты ЧФ провели стрельбы на полигоне в Крыму
Учебные стрельбы танковых и мотострелковых подразделений армейского корпуса Черноморского флота прошли на полигоне в Крыму.
Как сообщил командир танкового батальона Нирас Башаков, танкисты выполнили стрельбы по движущимся мишеням.
«На танковой директрисе проводим занятия с танковой ротой. Как огневые тренировки, так и упражнения контрольных стрельб (УКС). На данном учебном месте мы выполняем стрельбы по появляющимся и движущимся мишеням. Как днем, так и ночью, в различных условиях», – сообщил Башаков.
В отделе информационного обеспечения ЧФ уточнили, что стрельбы были проведены в рамках плановых занятий по боевой подготовке. В учебных стрельбах задействованы экипажи танков Т-72Б3. «В свою очередь военнослужащие мотострелковых подразделений армейского корпуса провели зачетные стрельбы по мишенным позициям на расстоянии от 100 метров до 1 километра. В рамках интенсивной боевой подготовки мероприятия проходят в дневное и в ночное время», – сообщили на флоте.
Для личного состава специально оборудованы пункты обогрева, где военнослужащие могут в перерыве между упражнениями отогреться, просушить верхнюю одежду и выпить горячий чай. Всего на полигоне задействовано более 500 военнослужащих и около 10 танков Т-72Б3.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
На этот раз не утонут? Керченский пролив снова попытаются форсировать на БТР. Летом при форсировании затонул бронетранспортер.
Военные заменили попов на крещенских купаниях в Севастополе. После церковного хора и священнослужителей начал выступать оркестр Черноморского флота.
ВВС США отработали атаку на Крым. Американские ВВС продемонстрировали возможности над Черным морем.
В Украине будут судить замкомандующего Черноморским флотом РФ. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против заместителя командующего Черноморским флотом России. Имя офицера не называется.
В Крыму столкнулись экипаж ДПС и пассажирский автобус фото
Причины ДТП выясняются.
Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму
В городе призвали не верить информации из непроверенных источников, даже если она получена от «знакомого с МЧС».
Азиатский циклон принесет в Крым потепление
В пятницу и на выходных погода в Крыму будет определяться северо-западной периферией азиатского циклона, который принесет на полуостров весеннюю погоду после аномальных холодов.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
вчера
Химик рассказал о загрязненности воды в Симферопольском водохранилище
Перевод симферопольских потребителей на воду из скважин окажет положительное влияние на качество водообеспечения населения.