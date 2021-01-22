Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках ● Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19 ● В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
фото © pixabay.com
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Из общего количества заболевших 169 выявлены при обращении за медицинской помощью, 65 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3437 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 253 человека, выздоровевших за весь период – 24 736 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19. Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.
В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что больше сотни пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в «тяжелом и крайне тяжелом состоянии».
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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