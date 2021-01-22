Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках ● Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19 ● В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе
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Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.
Эксперты системы горздрава Севастополя считают, что в регионе можно будет отменить масочный режим после вакцинирования около 60% населения города.
Соответствующую информацию в программе «Реактор» подтвердили вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин и врач-кардиолог Виктор Пологов.
«Масочный режим введен для того, чтобы разрывать цепочки (заразившихся и здоровых – прим.)», – отметил Александр Кулагин.
По его словам, когда у севастопольцев будет коллективный иммунитет, можно говорить о возможности снятия ограничений и масочного режима.
Перспективы отмены масочного режима после вакцинации около 60% всего населения Севастополя подтвердил и Виктор Пологов.
«Возьмем банальный насморк – аденовирусную инфекцию. Мы заболели, передали другим, но даже этого не заметили. Почему? У нас срабатывает иммунитет», – говорил экс-руководитель горздрава региона.
Виктор Пологов считает, что после вакцинации жителей, в Севастополе сформируется коллективный иммунитет, который позволит не замечать коронавирус и переносить его как банальную простуду.
«А значит не будет смысла закрыть и перепрофилировать больницы под инфекционные отделения, не будет необходимости разворачивать реанимационные отделения. Не будет тяжелых форм, значит мы «проедем эту станцию«», – полагает Виктор Пологов.
Напомним, по состоянию на 20 января, от коронавируса в Севастополе привито уже 1742 человека. Полноценная массовая вакцинация жителей ожидается в первых числах февраля после получения новой партии вакцины «Спутник-V».
В тексте использованы материалы: Форпост
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В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что больше сотни пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в «тяжелом и крайне тяжелом состоянии».
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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
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