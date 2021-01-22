Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе

фото © pixabay.com

Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.

Эксперты системы горздрава Севастополя считают, что в регионе можно будет отменить масочный режим после вакцинирования около 60% населения города.

Соответствующую информацию в программе «Реактор» подтвердили вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин и врач-кардиолог Виктор Пологов.

«Масочный режим введен для того, чтобы разрывать цепочки (заразившихся и здоровых – прим.)», – отметил Александр Кулагин.

По его словам, когда у севастопольцев будет коллективный иммунитет, можно говорить о возможности снятия ограничений и масочного режима.

Перспективы отмены масочного режима после вакцинации около 60% всего населения Севастополя подтвердил и Виктор Пологов.

«Возьмем банальный насморк – аденовирусную инфекцию. Мы заболели, передали другим, но даже этого не заметили. Почему? У нас срабатывает иммунитет», – говорил экс-руководитель горздрава региона.

Виктор Пологов считает, что после вакцинации жителей, в Севастополе сформируется коллективный иммунитет, который позволит не замечать коронавирус и переносить его как банальную простуду.

«А значит не будет смысла закрыть и перепрофилировать больницы под инфекционные отделения, не будет необходимости разворачивать реанимационные отделения. Не будет тяжелых форм, значит мы «проедем эту станцию«», – полагает Виктор Пологов.

Напомним, по состоянию на 20 января, от коронавируса в Севастополе привито уже 1742 человека. Полноценная массовая вакцинация жителей ожидается в первых числах февраля после получения новой партии вакцины «Спутник-V».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках. Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов выше ноля.

Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19. Роскачество предупреждает россиян о функционировании мошеннических сайтов, которые нелегально торгуют вакциной от коронавируса.

В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что больше сотни пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в «тяжелом и крайне тяжелом состоянии».

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.