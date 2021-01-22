Сотрудники Украинской банковской академии проиграли иск к Развожаеву

Ленинский районный суд Севастополя отказался признать противоправным уклонение руководителя Севастополя Михаила Развожаева от проведения личного приема.

Иск против Развожаева в декабре подали экс-сотрудники Украинской банковской академии Ольга Огородник и Татьяна Потапская. Суд принял к рассмотрению только иск Ольги Огородник. За месяц прошло два заседания.

Ольга Огородник считает незаконным и противоправным нежелание главы Севастополя провести личный прием по вопросу лишения бывших украинских сотрудников возможности жить в общежитии академии.

Истица представила в суд доказательства неоднократного обращения с требованием провести личный прием, письменные ответы чиновников и представление прокуратуры.

Исковые требования Ольга Огородник и Татьяна Потапская аргументировали нормами закона России «О порядке рассмотрения обращений граждан», Конституции и Кодекса об административном судопроизводстве

В суде представитель правительства Севастополя рассказала, что при определении кандидатур на личный прием к Михаилу Развожаеву главным руководством является Инструкция о проведении приема граждан. Также представитель правительства заявила, что Развожаев «не может принимать всех граждан Севастополя». Для обращения к руководителю российской власти Севастополя представитель посоветовала использовать социальную сеть «ВКонтакте» и звонить на телевидение во время эфира.

Суд отказал в исковых требованиях, уклонение Михаила Развожаева от личного приема противоправным не признали.

Ольга Огородник прокомментировала решение суда: «Это издевательство, мы предоставили больше десяти ответов от заместителей Развожаева. Они говорят, что решить вопрос может только лично глава правительства Севастополя. Лично к Развожаеву на прием не записывают. Жилье выдала нам Украина. Есть решения судов в нашу пользу, что мы имеем право на это жилье. Правительство своим распоряжением нас передало как крепостных вместе с недвижимостью, потом военные выгнали нас на улицу. Даже Поклонская (депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ) на личном приеме подтвердила, что это было незаконно. Суд просто боится идти против властей».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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