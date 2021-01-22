Власть
Сотрудники Украинской банковской академии проиграли иск к Развожаеву
Ленинский районный суд Севастополя отказался признать противоправным уклонение руководителя Севастополя Михаила Развожаева от проведения личного приема.
Иск против Развожаева в декабре подали экс-сотрудники Украинской банковской академии Ольга Огородник и Татьяна Потапская. Суд принял к рассмотрению только иск Ольги Огородник. За месяц прошло два заседания.
Ольга Огородник считает незаконным и противоправным нежелание главы Севастополя провести личный прием по вопросу лишения бывших украинских сотрудников возможности жить в общежитии академии.
Истица представила в суд доказательства неоднократного обращения с требованием провести личный прием, письменные ответы чиновников и представление прокуратуры.
Исковые требования Ольга Огородник и Татьяна Потапская аргументировали нормами закона России «О порядке рассмотрения обращений граждан», Конституции и Кодекса об административном судопроизводстве
В суде представитель правительства Севастополя рассказала, что при определении кандидатур на личный прием к Михаилу Развожаеву главным руководством является Инструкция о проведении приема граждан. Также представитель правительства заявила, что Развожаев «не может принимать всех граждан Севастополя». Для обращения к руководителю российской власти Севастополя представитель посоветовала использовать социальную сеть «ВКонтакте» и звонить на телевидение во время эфира.
Суд отказал в исковых требованиях, уклонение Михаила Развожаева от личного приема противоправным не признали.
Ольга Огородник прокомментировала решение суда: «Это издевательство, мы предоставили больше десяти ответов от заместителей Развожаева. Они говорят, что решить вопрос может только лично глава правительства Севастополя. Лично к Развожаеву на прием не записывают. Жилье выдала нам Украина. Есть решения судов в нашу пользу, что мы имеем право на это жилье. Правительство своим распоряжением нас передало как крепостных вместе с недвижимостью, потом военные выгнали нас на улицу. Даже Поклонская (депутат Госдумы России, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ) на личном приеме подтвердила, что это было незаконно. Суд просто боится идти против властей».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура Севастополя вынесла представление губернатору за незаконную рекламу. В историческом центре Севастополя – на улице Большая Морская – установлено 22 незаконные конструкций типа «сити-лайт». Кроме того, все рекламные плоскости использовались коммерческой структурой без разрешительных документов.
В Крыму начнут прессовать «теневой» общепит. В Республике Крым с 1 января 2021 года отменяется мораторий на проверки использования контрольно-кассовой техники. Это значит, что наличие и использование кассовых аппаратов начнут проверять сотрудники Федеральной налоговой службы.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики. Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
В Ялте полицейский обманул ветерана и завладел квартирой. Участковый уполномоченный незаконно переоформил на себя квартиру ветерана войны в центре Ялты, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 21 января на территории Республики Крым зарегистрировано 234 случая коронавирусной инфекции, в том числе 12 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Какой сегодня праздник 22 января фото
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
22 часа назад
Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе
Коллективный иммунитет подарит возможность снятия ограничительных мер.