Снеговые пушки не спасут: почему Крыму не стать горнолыжным курортом

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Дефицит воды и высокая ценность леса – два основных фактора на Крымском полуострове, которые препятствуют организации горнолыжных трасс и превращения Крымских гор в филиал зимних курортов в Сочи.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

По его мнению, редкое появление снега в Крымских горах не получится компенсировать даже искусственным снегом, который создается с помощью снеговых пушек.

«Сейчас снег – это некий рекреационный ресурс: мы же видели, что творилось на выходных. Это первый момент: снега нет или он крайне редок. Конечно, в современных условиях это не так страшно: есть же снеговые пушки и прочие моменты. Но здесь все упирается в то, что у нас нет воды: нам ее не хватает даже для жизни населения, а для одной снеговой пушки в сутки нужно примерно 20 тонн воды. И таких пушек по средней трассе должно стоять минимум 7-8. Где нам столько воды взять?», - рассудил специалист.

Кроме того, в горах Крыма нет естественных ровных участков для переоборудования в трассу.

«Мы знаем определенные склоны, но их надо расчищать от лесонасаждений, а для Крыма это очень важно. Если вырубить пару гектаров на Кавказе, это не так страшно. А в Крыму природа хрупкая, камерная, и такие вырубки очень сильно отразятся на экологической составляющей», - заключил Вахрушев.

Планы организовать в Крыму горнолыжный курорт, чтобы «продлить туристический сезон», озвучиваются уже давно. Еще в 2019 году министр курортов и туризма Вадим Волченко анонсировал проведение исследований по изучению потенциала полуострова в этой сфере.

Почти год спустя тогдашний глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что круглогодичный горнолыжный комплекс планируется построить на Южном берегу Крыма, основываясь на опыте Московской области. Позже от этой идеи отказались, заявив, что она экономически нецелесообразна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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