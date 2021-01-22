Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму

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В городе призвали не верить информации из непроверенных источников, даже если она получена от «знакомого с МЧС».

Появившиеся и активно распространяемые на просторах интернет-сообществ и чатов сообщения об опасности воды, подаваемой в водопроводную систему, являются недостоверными. Об этом сообщают в Севастопольском МЧС и правительстве города.

Накануне на просторах интернета начали распространяться слухи о том, что вода из-под крана непригодна для приготовления пищи, даже в кипяченом виде – якобы в ней превышен уровень аммония и хлора. При этом авторы сообщения ссылались на некий «надежный источник» и «знакомого с МЧС».

В пресс-службе главного управления МЧС по Севастополю эту информацию опровергли и предупредили, что рассылаемые сообщения ложные, а лица, публикующие их, вводят общество в заблуждение.

«Специалистами ведомства не фиксировалось наличие опасных соединений в снабжающих регион водоемах! ГУПС » Водоканал» регулярно проводит контроль качества питьевой воды. Все показатели соответствуют нормам», – отметили в ведомстве.

Там призвали не доверять сообщениям из недостоверных источников и руководствоваться только информацией, опубликованной на официальных сайтах ведомства, ГУПС «Водоканал» и правительства Севастополя.

Отметим, что аналогичная информация распространялась и в соседней республике Крым. Там так же назвали эти сведения фейком.

В тексте использованы материалы: Форпост

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