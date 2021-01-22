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Власть

СБУ раскрыла схему тайной переброски моряков из Одессы в Крым

08:35 пятница, 22 января 2021
СБУ раскрыла схему тайной переброски моряков из Одессы в Крым

фото © СБУ

На Украине одна из фирм наладила переправку моряков из Одессы на территорию Крыма для работы на судах, базирующихся на полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, оперативники которой пресекли всю схему.

Отмечается, что украинских моряков доставляли в Крым тайно на буксирах под покровом ночи. После завершения работы их переправляли обратно в Одессу на тех же буксирах.

«Во время обысков была изъята судовая документация, компьютерная техника и договоры с резидентами РФ. По данному факту начато уголовное производство», – сообщили в Службе безопасности Украины.

В тексте использованы материалы: Новый день

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