Власть
СБУ раскрыла схему тайной переброски моряков из Одессы в Крым
фото © СБУ
На Украине одна из фирм наладила переправку моряков из Одессы на территорию Крыма для работы на судах, базирующихся на полуострове.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, оперативники которой пресекли всю схему.
Отмечается, что украинских моряков доставляли в Крым тайно на буксирах под покровом ночи. После завершения работы их переправляли обратно в Одессу на тех же буксирах.
«Во время обысков была изъята судовая документация, компьютерная техника и договоры с резидентами РФ. По данному факту начато уголовное производство», – сообщили в Службе безопасности Украины.
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