Бизнес
Рубль усилил падение: что происходит на финансовом рынке
фото © Новости Крыма
В пятницу рубль усилил свое падение.
Об этом пишет РИА Новости.
По данным Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» на 15.42 мск вырос на 1,20 рубля и составил 75,04 рубля, а курс евро – на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля.
Отмечается, что доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.
На прошлой неделе впервые с 17 декабря курс евро на мосбирже опустился до 89 рублей.
Ранее журнал The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой в соответствии с «индексом бигмака». Согласно гипотезе, которая используется при расчете, один и тот же товар имеет одну и ту же стоимость во всех странах. Если это не так, специалисты делают вывод о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минюст России намерен получить доступ к банковской тайне. Минюст России рассчитывает получить доступ к операциям и банковским счетам юрлиц и граждан.
Остатки винзавода «Коктебель» продадут спиртовикам. В Министерстве имущества Крыма рассказали, что и почем собирается продать в выставленном на аукцион Заводе марочных вин «Коктебель».
Крыму пообещали еще очень много денег. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя будет продлена до 2025 года включительно, общий объем финансирования программы увеличится до 1 триллиона 370 миллиардов рублей.
В России усилят контроль за сдачей квартир. Вывод арендного бизнеса из тени взвинтит и без того немаленькие цены за аренду.
В Крыму столкнулись экипаж ДПС и пассажирский автобус фото
Причины ДТП выясняются.
Слухи о зараженной воде продолжают распространяться по Крыму
В городе призвали не верить информации из непроверенных источников, даже если она получена от «знакомого с МЧС».
Азиатский циклон принесет в Крым потепление
В пятницу и на выходных погода в Крыму будет определяться северо-западной периферией азиатского циклона, который принесет на полуостров весеннюю погоду после аномальных холодов.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
вчера
Химик рассказал о загрязненности воды в Симферопольском водохранилище
Перевод симферопольских потребителей на воду из скважин окажет положительное влияние на качество водообеспечения населения.