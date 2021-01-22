Рубль усилил падение: что происходит на финансовом рынке

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В пятницу рубль усилил свое падение.

Об этом пишет РИА Новости.

По данным Мосбиржи, курс доллара расчетами «завтра» на 15.42 мск вырос на 1,20 рубля и составил 75,04 рубля, а курс евро – на 1,4 рубля, до уровня 91,25 рубля.

Отмечается, что доллар не поднимался выше 75 рублей с 5 января.

На прошлой неделе впервые с 17 декабря курс евро на мосбирже опустился до 89 рублей.

Ранее журнал The Economist назвал рубль самой недооцененной валютой в соответствии с «индексом бигмака». Согласно гипотезе, которая используется при расчете, один и тот же товар имеет одну и ту же стоимость во всех странах. Если это не так, специалисты делают вывод о заниженном либо завышенном курсе местной валюты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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