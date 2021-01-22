Пьяный ялтинец повредил забор гостиничного комплекса

Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, который накануне ночью повредил забор и стационарный пост ялтинского гостиничного комплекса.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю.

«Накануне ночью из гостиничного комплекса Ялты на пульт вневедомственной охраны поступила информация о срабатывании «тревожной» сигнализации, – говорится в сообщении. – Один из водителей, заехав на территорию гостиничной парковки, сбил ограждение и повредил помещение стационарного поста. При виде патрульного автомобиля мужчина попытался скрыться, но был задержан».

В ведомстве отметили, что факт алкогольного опьянения был установлен во время установления личности 46-летнего местного жителя. Для дальнейшего разбирательства правонарушитель передан сотрудникам ГИБДД.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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