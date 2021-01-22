Прокуратура Севастополя вынесла представление губернатору за незаконную рекламу

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В историческом центре Севастополя – на улице Большая Морская – установлено 22 незаконные конструкций типа «сити-лайт». Кроме того, все рекламные плоскости использовались коммерческой структурой без разрешительных документов.

Это подтвердила прокуратура города Севастополя, сообщает пресс-служба общественной организации «Наш Севастополь». Незаконной теневой сдачей в аренду площадей занимался индивидуальный предприниматель, аффилированный с фирмой «Крым-Контакт». Судя по всему, компания зарабатывала сотни тысяч рублей ежемесячно в обход городского бюджета.

В декабре прошлого года общественная организация «Наш Севастополь» обратила внимание на то, что рекламные конструкции на Большой Морской стали пестреть отнюдь не социальной информацией, как обещал губернатор Михаил Развожаев. Напомним, что частокол сити-лайтов, изначально не фигурирующих в проекте реконструкции, вырос по обеим сторонам главной улицы в самом конце капитального ремонта.

Глава города не раз отмечал, что все плоскости установлены согласно утвержденной схеме размещения рекламы. «Мы планируем использовать плоскости для социальной рекламы, либо же будет проведен открытый конкурс на определение оператора коммерческой рекламы», – давал обещание градоначальник. Но если до реконструкции плоскостей было 14, то после их стало 22. Да и лица героев Великой Отечественной войны, изначально размещенные на сити-лайтах, незаметно для горожан без проведения конкурсных процедур были заменены на коммерческую рекламу.

За разъяснением общественная организация «Наш Севастополь» еще в декабре обратилась в департамент архитектуры города, где отметили, что конкурс не проводился – плоскости должны использоваться для социальной информации.

«При прошлом губернаторе разрабатывали схему размещения рекламных конструкций так, чтобы их, если не убрать совсем, то хотя бы оставить минимальное количество по центральному кольцу города. Разработали, приняли, для чего? Чтобы сейчас вот так кто-то самовольно и безнаказанно устанавливал площади, где ему вздумается и зарабатывал «черные» деньги? С коммерческой рекламой – тоже большой вопрос. Мы всегда последовательно добиваемся, чтобы перед законом все были равны. Но на деле оказывается, что некоторые более равны, чем другие. На каком основании одна из фирм стала продавать рекламу в обход конкурсных процедур, где смогли бы поучаствовать все заинтересованные предприниматели? Что это за преференции? Просто по родству душ с партией «Единая Россия», коим активным членом является директор ООО «Крым-Контакт»? Безусловно, мы обратились в прокуратуру», – говорит Ольга Дронова, председатель СРОО «Наш Севастополь».

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