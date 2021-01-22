Прогноз погоды в Крыму на пятницу 22 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 22 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (южный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (Ночью и утром гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (южный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (Ночью и утром гололедица), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (южный местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (Ночью и утром местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, ветер (южный днем местами до 17 м/с.), уровень опасности желтый, прочие опасности (Ночью и утром гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 7 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 86 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 9, ночью около 8 градусов. Ветер южный 20 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 91 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью около 6 градусов. Ветер южный 27 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 96 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 5 градусов. Ветер южный 29 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 94 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью около 7 градусов. Ветер южный 31 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 9, ночью около 2 градусов. Ветер южный 17 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер южный 23 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью около 2 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 98 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер южный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 95 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 3 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 19, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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