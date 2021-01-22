Происшествия
Мужчина пытался выехать из Крыма на авто с поддельными номерами
Гражданин Украины пытался выехать из Крыма через пункт пропуска «Чонгар» на автомобиле с поддельными номерами, утверждают в Госпогранслужбе Украины.
«Так сегодня ночью, к контрольному пункту въезда-выезда «Чонгар» на автомобиле Volkswagen прибыл гражданин Украины, который из Крыма направлялся на материковую часть Украины. Во время проверки документов пограничники обнаружили признаки подделки свидетельства о регистрации транспортного средства и впоследствии выяснили, что в соответствии с базой данных по предъявленному свидетельству о регистрации числится совсем другой автомобиль», – говорится в сообщении.
Об этом инциденте пограничники сообщили сотрудникам Национальной полиции Украины и передали водителя с автомобилем правоохранителям для проведения дальнейших следственных действий.
Публичных комментариев задержанного нет.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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