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Происшествия

Крымчанин скончался после удара в живот на спор

17:24 пятница, 22 января 2021

В Крыму будут судить 27-летнего жителя Бахчисарайского района, одним ударом убившего приятеля.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По версии следствия, в октябре 2020 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с потерпевшим о возможности последнего переносить физические нагрузки, в том числе удары в область живота.

В ходе спора молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища, чем причинил потерпевшему тупую травму живота, в результате чего последний скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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