Катание на льду и квест-интеграция: как отметят День студента в Крыму

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В День студенчества крымские студенты примут участие в квесте, ледовом шоу и «патриотической акции».

Об этом шла речь на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В каждом структурном подразделении запланированы различные мероприятия, но они пройдут в большей степени в онлайн-формате. Больших гуляний не будет, но праздник мы отметим», - сообщила начальник управления организационно-административной политики КФУ им. Вернадского Наталья Кармазина.

Отмечается, что студенческий спортивный клуб «Грифоны» Крымского федерального университета готовит два важных мероприятия.

«Одним из них станет квест-интеграция, который объединит учащихся различных университетов, сузов и общественных организаций. Набираются команды по пять человек, проходят определенные задания на логику, смекалку, на развитие интеллекта, а также на спортивную тематику. Участники могут проявить себя и получить много призов», - рассказала председатель клуба Валерия Демченко.

Вторым важным мероприятием станет «Студенческая спортивная ночь 2021», которая пройдет на ледовом катке в торговом центре.

«Впервые такое мероприятие стартовало в Москве, а с этого года каждый регион, в котором есть ледовый каток, имеет право присоединиться. В программу войдет представление профессиональных фигуристов, катания и участие во флешмобе и возможность выиграть призы», - уточнила она.

Кроме того, как отметил, командир Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский, студенческие отряды готовятся к старту республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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