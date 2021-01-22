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Катание на льду и квест-интеграция: как отметят День студента в Крыму
фото © Новости Крыма
В День студенчества крымские студенты примут участие в квесте, ледовом шоу и «патриотической акции».
Об этом шла речь на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«В каждом структурном подразделении запланированы различные мероприятия, но они пройдут в большей степени в онлайн-формате. Больших гуляний не будет, но праздник мы отметим», - сообщила начальник управления организационно-административной политики КФУ им. Вернадского Наталья Кармазина.
Отмечается, что студенческий спортивный клуб «Грифоны» Крымского федерального университета готовит два важных мероприятия.
«Одним из них станет квест-интеграция, который объединит учащихся различных университетов, сузов и общественных организаций. Набираются команды по пять человек, проходят определенные задания на логику, смекалку, на развитие интеллекта, а также на спортивную тематику. Участники могут проявить себя и получить много призов», - рассказала председатель клуба Валерия Демченко.
Вторым важным мероприятием станет «Студенческая спортивная ночь 2021», которая пройдет на ледовом катке в торговом центре.
«Впервые такое мероприятие стартовало в Москве, а с этого года каждый регион, в котором есть ледовый каток, имеет право присоединиться. В программу войдет представление профессиональных фигуристов, катания и участие во флешмобе и возможность выиграть призы», - уточнила она.
Кроме того, как отметил, командир Крымского регионального отделения РСО Владимир Кайданский, студенческие отряды готовятся к старту республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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