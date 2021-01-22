Общество
Какой сегодня праздник 22 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День соборности Украины
Фото pixabay.com
22 января 1918 года Центральная Рада своим четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А год спустя, 22 января 1919-го, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, которым под флаг единого государства объединялись в одну соборную и демократическую державу два государственных образования - Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.
В 1990 году накануне годовщины воссоединения, 21 января, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в «живую цепь». Некоторые при этом держали в руках транспаранты, поясняющие суть акции. По мере приближения к западным областям над «живой цепью» все чаще развевались не признанные прежней властью желто-голубые флаги. По официальным данным Министерства внутренних дел УССР, в акции приняли участие почти 450 тыс. человек, по данным организаторов - около миллиона. На митингах, проходивших в городах, соединенных «живой цепью», звучали призывы к независимости. Акция стала демонстрацией единства украинского народа.
День войск авиации противовоздушной обороны РФ
Фото Армейский вестник
Сегодня в России отмечают День авиации противовоздушной обороны, установленный в 1996 году. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, началось формирование первого истребительного корпуса авиации ПВО. Истребительная авиация за годы войны стала одним из основных родов войск противовоздушной обороны и основным средством борьбы с самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Летными экипажами было совершено около 170 тысяч самолетовылетов и уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов.
25 октября 1996 года приказом главнокомандующего Войсками ПВО №300 22 января был объявлен годовым праздником авиации ПВО.
Скрута Будняя (Филиппов день)
Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже - убит Малютой Скуратовым.
Также сегодня, 22 января, отмечают такие праздники:
- Температурный праздник
- День рождения воздушной кукурузы (попкорна)
- День проветривания блокнотных записей
- День дедушки в Польше
- Праздник жизни (Celebration of Life Day) в США
- День светлого пирожного (National Blonde Brownie Day) в США
- День птиц - Великобритания
- День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) в США
- День работников таможни в Таджикистане
- День основания многонационального государства в Боливии
- День профессионалов (National Activity Professionals Day) в США
- День дошкольного фитнеса (National Preschool Fitness Day) в США
Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Петр, Филипп, Антонина, Евстрат, Захар, Никандр, Пантелеймон, Самей.
Что происходило 22 января в прошлые годы
888 - Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.
1506 - папа Юлий II приглашает на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию.
1724 - Петром I издан указ об обязательности знания служащими государственных учреждений законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.
1861 - французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор Ват.
1863 - началось Январское восстание.
1905 - в Санкт-Петербурге составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить ее царю, мирная демонстрация была жестоко разогнана властями («Кровавое воскресенье», 9 января по ст. стилю).
1918 - Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР
1919 - Директория УНР провозгласила Акт объединения УНР и ЗУНР, ЗУНР преобразовано в Западные Области УНР
1969 - младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.
1992 - 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.
2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 января. Какие праздники будут завтра?
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