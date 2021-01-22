Какой сегодня праздник 22 января

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Сегодня, 22 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День соборности Украины

Фото pixabay.com

22 января 1918 года Центральная Рада своим четвертым универсалом провозгласила Украинскую Народную Республику самостоятельным, независимым, свободным государством украинского народа. А год спустя, 22 января 1919-го, в Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Злуки, которым под флаг единого государства объединялись в одну соборную и демократическую державу два государственных образования - Украинская Народная Республика и Западноукраинская Народная Республика.

В 1990 году накануне годовщины воссоединения, 21 января, между Киевом и Львовом десятки тысяч людей, держась за руки, выстроились в «живую цепь». Некоторые при этом держали в руках транспаранты, поясняющие суть акции. По мере приближения к западным областям над «живой цепью» все чаще развевались не признанные прежней властью желто-голубые флаги. По официальным данным Министерства внутренних дел УССР, в акции приняли участие почти 450 тыс. человек, по данным организаторов - около миллиона. На митингах, проходивших в городах, соединенных «живой цепью», звучали призывы к независимости. Акция стала демонстрацией единства украинского народа.

День войск авиации противовоздушной обороны РФ

Фото Армейский вестник

Сегодня в России отмечают День авиации противовоздушной обороны, установленный в 1996 году. В этот день в 1942 году, во время Великой Отечественной войны, началось формирование первого истребительного корпуса авиации ПВО. Истребительная авиация за годы войны стала одним из основных родов войск противовоздушной обороны и основным средством борьбы с самолетами противника на дальних подступах к объектам прикрытия. Летными экипажами было совершено около 170 тысяч самолетовылетов и уничтожено в воздушных боях и на аэродромах 4170 вражеских самолетов.

25 октября 1996 года приказом главнокомандующего Войсками ПВО №300 22 января был объявлен годовым праздником авиации ПВО.

Скрута Будняя (Филиппов день)

Православная церковь посвящает этот день святителю Филиппу Московскому. Митрополит Филипп жил во времена Ивана Грозного и был известен как обличитель опричнины. Из-за этого он попал в опалу, был отправлен в ссылку, а позже - убит Малютой Скуратовым.

Также сегодня, 22 января, отмечают такие праздники:

- Температурный праздник

- День рождения воздушной кукурузы (попкорна)

- День проветривания блокнотных записей

- День дедушки в Польше

- Праздник жизни (Celebration of Life Day) в США

- День светлого пирожного (National Blonde Brownie Day) в США

- День птиц - Великобритания

- День святости человеческой жизни (National Sanctity of Human Life Day) в США

- День работников таможни в Таджикистане

- День основания многонационального государства в Боливии

- День профессионалов (National Activity Professionals Day) в США

- День дошкольного фитнеса (National Preschool Fitness Day) в США

Сегодня именины празднуют: Полиевкт, Петр, Филипп, Антонина, Евстрат, Захар, Никандр, Пантелеймон, Самей.

Что происходило 22 января в прошлые годы

888 - Гвидо Сполетский был провозглашен королем Италии.

1506 - папа Юлий II приглашает на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию.

1724 - Петром I издан указ об обязательности знания служащими государственных учреждений законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.

1861 - французский путешественник Анри Муо обнаружил в джунглях Камбоджи гигантский храмовый комплекс Ангкор Ват.

1863 - началось Январское восстание.

1905 - в Санкт-Петербурге составлена «Петиция рабочих и жителей Петербурга для подачи Николаю II», при попытке вручить ее царю, мирная демонстрация была жестоко разогнана властями («Кровавое воскресенье», 9 января по ст. стилю).

1918 - Центральная Рада в IV Универсале провозгласила независимость УНР

1919 - Директория УНР провозгласила Акт объединения УНР и ЗУНР, ЗУНР преобразовано в Западные Области УНР

1969 - младший лейтенант Советской Армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

1992 - 22-23 января состоялся I Всемирный конгресс украинцев.

2005 - министр иностранных дел Северной Кореи Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 22 января. Какие праздники будут завтра?

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