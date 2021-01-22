Химик рассказал о загрязненности воды в Симферопольском водохранилище

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Перевод симферопольских потребителей на воду из скважин окажет положительное влияние на качество водообеспечения населения.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил кандидат химических наук, доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии ТА КФУ им. Вернадского Константин Работягов.

«Родниковая вода проходит все степени естественной природной очистки. При добыче с глубины более 80 метров она является артезианской и имеет естественную минерализацию. Кроме того, такая вода требует минимальной биологической очистки», - сообщил Работягов.

Гость эфира отметил, что сам факт использования воды из Симферопольского водохранилища – «огромный форс-мажор». Он уверен, что эту воду не надо использовать для питья. Река протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.

«Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище», - сказал он.

По словам эксперта, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежный районов Южного берега Крыма, так как потребляют родниковую воду. Водозаборы расположены в верховьях главной гряды Крымских гор, где вода очень чистая, подчеркнул он. Она существенно отличается и по уровню прозрачности, и по вкусовым качествам.

При этом жителям долины, перед употреблением воды, лучше всего несколько дней отстаивать ее в открытой таре, а также очищать при помощи бытовых фильтров. Это позволить снизить объем взвеси и уменьшить неприятный запах.

Ранее сообщалось, что так называемый «аптечный» запах является причиной увеличения обеззараживающих веществ во время биологической очистки. При этом эксперты предостерегают от употребления воды с «болотным» запахом.

В министерства ЖКХ Крыма заверили, что потребителям не стоит переживать из-за качества водопроводной воды, так как ее качественные показатели находятся в пределах нормы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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