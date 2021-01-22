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Коронавирус в Крыму

Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть

19:06 пятница, 22 января 2021
Главный инфекционист Крыма дала советы, как не заболеть

фото © pixabay.com

В условиях неустойчивой температуры воздуха повышается риск развития ряда заболеваний, включая респираторные инфекции.

Об этом рассказала главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Одинец.

По ее словам, перепад наружных температур приводит к дисбалансу внутренней терморегуляции организма. А это, в свою очередь, способствует активации условно патогенной флоры, обитающей на слизистых оболочках так называемых «открытых» систем организма: урогенитальной, желудочно – кишечного тракта, но чаще всего – дыхательной системы.

Татьяна Одинец пояснила, что микроорганизмы повреждают эпителий слизистой носоглотки и создают благоприятные условия для вирусов, в том числе коронавируса. Это вызывает воспалительный процесс, который может распространиться в нижние отделы легочной системы.

Чтобы не допустить возникновение воспалительного процесса, главный инфекционист Крыма рекомендует избегать переохлаждения и перегрева организма, а также соблюдать масочный режим, правила личной гигиены и выдерживать социальную дистанцию. В случаях возникновения симптомов заболевания необходимо оставаться дома, вызвать врача и не применять методы самолечения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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