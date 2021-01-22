Азиатский циклон принесет в Крым потепление

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В пятницу и на выходных погода в Крыму будет определяться северо-западной периферией азиатского циклона, который принесет на полуостров весеннюю погоду после аномальных холодов.

Такой прогноз дал ведущий сотрудник центра погоды «ФОБОС» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

«В течение пятницы в Крыму южный ветер 3-4 м/с, без осадков, температура повысится до +5…+10. Норма +3…+9. В субботу погода будет определяться зоной противостояния антициклона и напирающего с запада циклона, поэтому облаков станет больше. При этом будет без осадков», - спрогнозировал синоптик.

В воскресенье в первую половину дня южный ветер будет усиливаться до 9 м/с. Ночью будет уже не прохладнее +1…+6. Днем +7…+12. Но к вечеру баланс погодных сил изменится в сторону циклона.

«Температура будет составлять от +3 до +8. Днем с неба польется дождь, но осадков выпадет не более 1-2 мм», - отметил Тишковец.

В начале прошлой недели на Крым обрушился балканский циклон, который принес на полуостров снег и аномальные морозы до -15.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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