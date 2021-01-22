Администрация Байдена продолжит вводить санкции против РФ из-за Крыма

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Кандидат на пост главы Минфина США поддерживает жесткие меры против Москвы.

Кандидат на пост главы министерства финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен пообещала сохранить санкции против РФ из-за Крыма. Об этом сообщила журналист Bloomberg Салеха Мосин со ссылкой на письменные ответы Йеллен сенаторам, передает Lenta.ru.

Йеллен заявила, что поддерживает жесткие меры против Москвы из-за агрессии на востоке Украины, в Крыму и других угроз нацбезопасности США.

Перед этим заявлением кандидат на пост главы Минфина обещала переоценить санкции, введенные против других стран, при администрации нового президента США Джо Байдена. Если ее назначение одобрят, Йеллен хочет изменить санкционную политику. Это сделают так, чтобы ограничения использовали лишь в стратегических целях.

Напомним, 20 января состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена, который победил на выборах 3 ноября 2020 года, представляя Демократическую партию.

Ранее сообщалось, что Евросоюз еще на шесть месяцев продлил антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крымского полуострова в 2014 году.

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