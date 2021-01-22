Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти обещают вколоть «Спутник» каждому второму севастопольцу ● Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19 ● Восемь пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Стали известны перспективы отмены масочного режима в Севастополе ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.
Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 8 807, при этом 7 963 человека уже выздоровели.
За сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 348.
В Крыму коронавирус подтвержден у 30 683 человек. Выздоровевших за весь период 24 736 человек, умерло 688 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Власти Крыма рассказали, кому не рекомендуется делать прививки от COVID-19. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская назвала категории людей, которым не рекомендуется прививаться российской вакциной от коронавируса.
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COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро
Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.
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