COVID-19 выявлен в Севастополе у 97 человек за сутки, скончались шестеро

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Коронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 97 человек.

Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 8 807, при этом 7 963 человека уже выздоровели.

За сутки скончались шесть пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 348.

В Крыму коронавирус подтвержден у 30 683 человек. Выздоровевших за весь период 24 736 человек, умерло 688 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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