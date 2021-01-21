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Коронавирус в Крыму

Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза

11:46 четверг, 21 января 2021
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза

фото © pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.

По информации главы ведомства Натальи Пеньковской, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос в два раза, а по сравнению с прошлым годом в 4 раза.

«По Симферополю эпидпорог превышен на 13%. Ситуация в Крыму по заболеваемости вирусными инфекциями неоднозначная. Выше республиканского показателя заболеваемость респираторными инфекциями в 4 регионах – Армянске, Судаке, Черноморском и Кировском районах. Заболеваемость тут выше республиканского показателя в два раза. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости превышен в три раза в Армянске и Алуште, в 4 раза – в Белогорском и Раздольненском районах. В Судаке и Бахчисарайском районе – в 5 и 6 раз соответственно», – сообщила Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.

На прошлой неделе в Роспотребнадзоре отмечали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на полуострове.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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