Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - 244 новых заражений за сутки ● Крымчан призвали не шутить с прививками от коронавируса ● Медучреждения Крыма начали принимать всех желающих привиться от COVID-19 ● Вакцину от COVID-19 в Крыму получили первые 100 человек, не относящиеся к медперсоналу ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза
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В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.
По информации главы ведомства Натальи Пеньковской, показатель заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей вырос в два раза, а по сравнению с прошлым годом в 4 раза.
«По Симферополю эпидпорог превышен на 13%. Ситуация в Крыму по заболеваемости вирусными инфекциями неоднозначная. Выше республиканского показателя заболеваемость респираторными инфекциями в 4 регионах – Армянске, Судаке, Черноморском и Кировском районах. Заболеваемость тут выше республиканского показателя в два раза. По сравнению с предыдущей неделей уровень заболеваемости превышен в три раза в Армянске и Алуште, в 4 раза – в Белогорском и Раздольненском районах. В Судаке и Бахчисарайском районе – в 5 и 6 раз соответственно», – сообщила Пеньковская на заседании оперативного штаба по противодействию COVID-19.
На прошлой неделе в Роспотребнадзоре отмечали снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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