Выявлен признак скорой смерти от коронавируса

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Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.

Американские ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе установили способ определить, будет ли коронавирус проходить у человека в тяжелой форме. Как пишет Lenta.ru, благодаря этому методу можно даже спрогнозировать вероятность скорой смерти в результате заражения инфекцией.

Высокий риск развития осложнений сопоставим с уровнем свободно циркулирующей митохондриальной ДНК (мтДНК) в крови. Дело в том, что мтДНК является индикатором гибели клеток в организме и сильной реакции иммунной системы. Чем больше мтДНК у в плазме крови заболевшего человека, тем тяжелее будет проходить COVID-19 у человека.

К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные 97 человек, зараженных коронавирусом. Высокий уровень мтДНК наблюдался у пациентов, которые в конечном итоге были помещены в отделение интенсивной терапии, а также имели высокий риск скорой смерти.

Исследователи отмечают, что именно уровень мтДНК являлся самым надежным методом определения тяжести заболевания. При высоком уровне мтДНК в плазме COVID-19 проходил в тяжелой форме даже в тех случаях, когда пациент не был в преклонном возрасте и не имел хронических заболеваний.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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