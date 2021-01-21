«Все из-за Крыма»: Киркоров заявил о предательстве Зеленского

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Филипп Киркоров рассказал об обиде на Владимира Зеленского.

По мнению российского певца, президент Украины совершил предательство. Как известно, ряд публичных людей из России подвергся запрету на въезд на территорию Украины. Причиной этого стали выступления в Крыму или на Донбассе, а также поддержка властей РФ.

Подобные санкции коснулись и поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова. При этом решение не впускать артиста было принято еще во время каденции предыдущего президента Украины Петра Порошенко. С приходом к власти шестого главы государства Владимира Зеленского многие российские деятели культуры и шоу-бизнеса надеялись на смягчение принятых мер.

На отмену запретов рассчитывал и Киркоров, друживший ранее с Зеленским. Однако, несмотря на теплые отношения с бывшим комиком, разрешения на гастроли по Украине исполнитель так и не получил. В интервью журналистам певец поделился своими переживаниями по этому поводу. Он считает, что получив власть, Владимир Зеленский попросту отрекся от старых приятелей и коллег. Российский артист уверен, что при желании лидер Украины мог бы устранить любые препятствия ради своих друзей.

Как утверждает Киркоров, он и Зеленский ранее были просто «не разлей вода», вместе они делили и одну сцену, и эфиры. Теперь же Филипп Бедросович целых семь лет «лишен возможности посещать дорогую для него страну». Селебрити также напомнил, что был удостоен звания «Народного артиста Украины», причем присвоено оно было Виктором Ющенко.

Кроме того, Филипп Киркоров признался, что до сих пор считает единым культурным пространством бывшие республики Советского Союза, в частности, Украину, Белоруссию и Молдову. Этим странам он в разные годы помогал готовиться к выступлению на конкурсе «Евровидение».

В тексте использованы материалы: Форпост

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