Власти России сочли ночные кабаки Севастополя местной проблемой

Городские власти сами вправе регулировать ночную алкоторговлю, отметили в Москве.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала инициативу Законодательного собрания Севастополя о запрете продажи алкоголя в многоквартирных домах в ночное время.

«Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», – цитирует ТАСС проект заключения кабмина.

Как сообщалось, разработанный по инициативе депутатов Татьяны Лобач и Евгения Дубовика законопроект был внесен в Госдуму 29 октября 2020 года.

Законопроектом предлагается ограничить время розничной продажи алкогольной продукции на объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с 23:00 до 10:00.

Однако в правительстве страны напомнили, что в прошлом году на федеральном уровне была запрещена продажа алкоголя в кафе площадью менее 20 кв. м, находящихся в многоквартирных домах. При этом субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения, в том числе полный запрет на продажу спиртосодержащей продукции в жилых домах, указывает комиссия.

Правовое управление нижней палаты российского парламента указало на несогласованность его положений с действующим законодательством, а также на необоснованность запрета именно с 23:00 до 10:00.

Отметим, что заксобрание Севастополя приняло закон, запрещающий работу севастопольских «наливаек» в помещениях площадью менее 50 кв. метров. Эта законодательная инициатива стала реакцией на многочисленные жалобы севастопольцев в связи с бесчинствами клиентов ночных кабаков, юридически оформленных как предприятия общественного питания.

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