Власти Крыма рассказали сколько стоить на полуострове обед и ужин

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей.

Согласно данным Крымстата, в декабре 2020 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 522 рубля (дороже всего в Керчи - 617 руб, дешевле всего в Симферополе - 452 руб.). За год (в сравнении цен декабрем 2019) стоимость обедов выросла на 3,5%.). За два года стоимость обедов выросла на 35%.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму сейчас обходится 2583 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2347 руб). За год стоимость ужина выросла на 5%, за два года на 20%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 70 рублей, это на рубль дороже, чем годом ранее.

Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 108 рублей (дороже всего в Керчи - 115 руб, дешевле всего в Ялте - 88 руб)

Ранее Новости Крыма сообщали:

Банковские карты крымчан заносятся в стоп-листы. Люди не могут оплатить проезд в транспорте бесконтактным способом.

В Крыму предприятие выплачивало руководству премии, в два раза больше положенных. В суд было направлено уголовное дело о присвоении и растрате на госпредприятии бюджетных средств в размере более 4,9 млн рублей.

В Феодосии бизнесмен-погорелец строит новые объекты без разрешения. Феодосийские чиновники обратятся в суд по факту незаконного строительства на муниципальной земле, где размещались коммерческие объекты, уничтоженные во время октябрьского пожара.

Газовиков Севастополя полгода оставляли без зарплаты. Руководство предприятия в Севастополе задолжало своим сотрудникам более трех миллионов рублей, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.