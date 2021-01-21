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Власть

Власти Крыма рассказали сколько стоить на полуострове обед и ужин

11:02 четверг, 21 января 2021

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 522 рубля, ужин - в 2583 рублей.

Согласно данным Крымстата, в декабре 2020 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 522 рубля (дороже всего в Керчи - 617 руб, дешевле всего в Симферополе - 452 руб.). За год (в сравнении цен декабрем 2019) стоимость обедов выросла на 3,5%.). За два года стоимость обедов выросла на 35%.

Ужин в ресторане (на одного человека, включая спиртные напитки) в среднем по Крыму сейчас обходится 2583 рубля (дороже всего в Ялте - 2903 руб, дешевле всего в Евпатории - 2347 руб). За год стоимость ужина выросла на 5%, за два года на 20%.

200 граммов кофе в организациях быстрого обслуживания составляла в июне в среднем по Крыму 70 рублей, это на рубль дороже, чем годом ранее.

Сэндвич типа «Гамбургер» в среднем по Крыму обойдется вам в 108 рублей (дороже всего в Керчи - 115 руб, дешевле всего в Ялте - 88 руб)

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