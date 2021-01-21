Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Россиян предупредили о мошеннических схемах c вакциной от COVID-19 ● В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза
Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках
фото © rbc.ru
Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов выше ноля.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу минздрава России Михаила Мурашко.
«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от 2 до 8 градусов выше ноля, что подтверждено экспертизой», – сообщил Мурашко.
По словам министра, «на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2-8 градусов и 18 градусов ниже ноля». «Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», – подчеркнул он.
Остальные пять производственных площадок продолжат выпускать замороженную вакцину.
Поступившая в Крым вакцина пока может храниться только при температуре минус 18 градусов, для этого приобретено и установлено 168 морозильников. Вакцинировать жителей республики будут в 33 поликлиниках по всей республике.
С 20 января медицинские учреждения в Республике Крым начали принимать всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Прививки начали получать граждане не из числа медработников.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму 139 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Глава Минздрава Крыма Александр Остапенко сообщил, что больше сотни пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции, находятся в «тяжелом и крайне тяжелом состоянии».
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.
Девять пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Девять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Заболеваемость ОРВИ в Крыму выросла в четыре раза. В управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщают о росте заболеваемости ОРВИ на полуострове.
«Все из-за Крыма»: Киркоров заявил о предательстве Зеленского
Филипп Киркоров рассказал об обиде на Владимира Зеленского.
Выявлен признак скорой смерти от коронавируса
Ученые научились определять заранее тяжесть болезни у конкретного пациента.
В Крыму пересыхает самая длинная река ЮБК
Река Суук-Су, которая считается самой длинной рекой южного Крыма, настолько обмелела, что уже перестала впадать в море, как это было ранее.
В администрацию Симферополя нагрянули силовики
Силовики работают в одном из департаментов администрации Симферополя, сообщил РИА Новости Крым ее представитель.
7 часов назад
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
13 часов назад
В Ялте мужчина разбился насмерть, упав с моста
9 часов назад
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за прошедшие сутки были зарегистрированы 99 случаев заражения коронавирусом и 96 выписок с больничного после выздоровления, сообщает федеральный оперативный штаб.