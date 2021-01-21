Вакцину «Спутник V» разрешили хранить в обычных холодильниках

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Вакцину от коронавируса «Спутник V» теперь можно перевозить и хранить при температуре 2-8 градусов выше ноля.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу минздрава России Михаила Мурашко.

«Минздравом России одобрены изменения в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V». Производителю удалось обеспечить стабильность вакцины при условии перевозки и хранения жидкой формы при температуре от 2 до 8 градусов выше ноля, что подтверждено экспертизой», – сообщил Мурашко.

По словам министра, «на рынок могут поставляться вакцины с режимами хранения плюс 2-8 градусов и 18 градусов ниже ноля». «Начало выпуска вакцины «Спутник V» с новыми условиями хранения на одной из производственных площадок позволит нам расширить охват и повысить доступность массовой вакцинации от новой коронавирусной инфекции для населения», – подчеркнул он.

Остальные пять производственных площадок продолжат выпускать замороженную вакцину.

Поступившая в Крым вакцина пока может храниться только при температуре минус 18 градусов, для этого приобретено и установлено 168 морозильников. Вакцинировать жителей республики будут в 33 поликлиниках по всей республике.

С 20 января медицинские учреждения в Республике Крым начали принимать всех желающих пройти вакцинацию от коронавируса. Прививки начали получать граждане не из числа медработников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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