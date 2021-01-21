В Ялте полицейский обманул ветерана и завладел квартирой

Участковый уполномоченный незаконно переоформил на себя квартиру ветерана войны в центре Ялты, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, в начале 2020 года участковый познакомился с 89-летней местной жительницей, ветераном Великой Отечественной войны. Сотрудник полиции навещал одинокую пенсионерку, делая вид, что оказывает помощь. При этом он имел постоянный доступ к жилью и ее документам.

«Используя эти обстоятельства, мужчина вместе с иными заинтересованными лицами организовал преступную схему по переоформлению квартиры ветерана. Так, в период с мая по июнь 2020 года он предоставил в ялтинское подразделение Госкомрегистра заведомо фиктивный договор пожизненного содержания пожилой женщины, а также иные документы для регистрации перехода права на недвижимое имущество. На основании поддельных документов квартира по улице Карла Маркса перешла во владение участкового уполномоченного полиции, в результате мошеннических действий ветерану Великой Отечественной войны причинен ущерб на сумму не менее 7 миллионов рублей», - говорится в сообщении СК.

Преступную схему выявили оперативники службы собственной безопасности МВД РФ по Крыму и УФСБ России по РК и Севастополю.

В настоящий момент в отношении участкового возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Подозреваемый задержан. Следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить лица, участвовавшие в преступной схеме и обстоятельства преступления.

Также в рамках следствия будут приняты все меры для восстановления жилищных прав ветерана.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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