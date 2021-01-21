В Ялте мужчина разбился насмерть, упав с моста

Стали известны подробности гибели мужчины на мосту в Ялте возле автовокзала.

Как сообщает «Крым 24» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, по предварительным данным, мужчина споткнулся и упал вниз.

Сейчас Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю устанавливает все обстоятельства смерти мужчины.

Напомним, в Ялте, в районе автовокзала мужчина упал с моста, разбившись насмерть.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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