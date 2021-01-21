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Водный кризис

В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение

В связи аварией на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на ул. Киевская, в четверг с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по ряду адресов, сообщает утром предприятие «Вода Крыма».

В частности, ограничения коснуться улиц: Матэ Залки, Киевской (частично), Коцюбинского, Гурзуфской, микрорайона Битак (частично), улицы Суходольной, Красноармейской, Студенческой, Фабричного спуска, Тургенева, Фрунзе, улицы Пограничников, Гаспринского (частично), района Старого города.

В августе 2020 года сообщалось, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительной сети.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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