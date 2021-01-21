Водный кризис
Развитие сюжета: Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала ● Названы главные сложности запуска опреснительных заводов в Крыму ● Сколько осадков нужно Крыму для наполнения водохранилищ ● К двум водозаборам под Симферополем проводят электричество ● Осадки не помогли: график подачи воды в Ялте вновь ужесточили
В Симферополе из-за аварии ограничили водоснабжение
В связи аварией на сетях холодного водоснабжения в Симферополе на ул. Киевская, в четверг с 06:00 ограничено водоснабжение (отклонение от графика) по ряду адресов, сообщает утром предприятие «Вода Крыма».
В частности, ограничения коснуться улиц: Матэ Залки, Киевской (частично), Коцюбинского, Гурзуфской, микрорайона Битак (частично), улицы Суходольной, Красноармейской, Студенческой, Фабричного спуска, Тургенева, Фрунзе, улицы Пограничников, Гаспринского (частично), района Старого города.
В августе 2020 года сообщалось, что Министерству жилищно-коммунального хозяйства Крыма выделили 200 млн рублей на сокращение потерь воды в распределительной сети.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала. Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.
В МинЖКХ рассказали о причинах «аптечного» запаха воды из-под крана. Жителям Симферополя не стоит переживать из-за качества воды, нынешние показатели находятся в пределах нормы.
Власти Ялты решили начать подготовку к курортному сезону. Подготовка к предстоящему курортному сезону в Ялте начнется с инвентаризации пляжных территорий.
В Крыму - рекордное потребление электроэнергии. В Министерстве энергетики России сообщают о росте потребления электроэнергии с начала года на 4,3% по сравнению с прошлогодними показателями.
В Крыму - 244 новых заражений за сутки
За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала
Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.
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