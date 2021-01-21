В Севастополе рассмотрят все предложения по застройке мыса Хрустального

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Принятое заключение является рабочим документом, а не итогом обсуждений, подчеркивают организаторы.

Опубликованное на портале правительства Севастополя заключение по итогам общественных обсуждений застройки мыса Хрустального неокончательное — организаторы намерены рассмотреть абсолютно все поступившие от горожан предложения.

Второе заключение по итогам обсуждений будет опубликовано на следующей неделе. Об этом журналистам сообщила начальник управления развития городской среды Ирина Марочкина.

Она подчеркнула, что первое заключение не нужно рассматривать как подведение итогов обсуждений — это рабочий документ, который вносит изменения в проектную документацию по планировке и межеванию территории мыса Хрустального.

Документ будет выноситься на утверждение местного правительства и согласовываться с Минкультом РФ. Однако после дальнейшего анализа поступивших предложений, возможно, в проект будут внесены дополнительные изменения.

Как ранее сообщалось, в процессе общественных обсуждений в правительство поступило 265 предложений, из них 28 были признаны легитимными.

Как уточнила Марочкина, речь идет о предложениях тех граждан, которые имеют права собственности или имущества в районе застройки мыса Хрустального, либо постоянно проживают там.

Однако, отметила Ирина Марочкина, учитывая, что мыс Хрустальный является знаковой частью города, было принято решение рассматривать все поступившие предложения и заявления.

«Протокол тех заявлений, которые не являются легитимными, <...> будет на следующей неделе размещен на сайте», — уточнила она.

Отвечая на вопросы журналистов, Марочкина заверила, что из всех поступивших предложений порядка 70% поддерживали предложенные изменения в проектную документацию застройки мыса Хрустального.

Против, по словам начальника управления, высказывались в основном люди старшего поколения.

«Более взрослое поколение у нас выступает за стиль архитектуры, а молодые уже смотрят на развитие и, естественно, выступают за те архитектурные решения, которые предложены в отношении театра оперы и хореографической школы», — отметила она.

Что касается жалоб горожан на сложности и техническую невозможность принять участие в слушаниях, то, по словам Ирины Марочкиной, это связано с тем, что люди некорректно проходили процедуру записи на участие. Сама же система, убеждена она, «достаточно удобна для всех и понятна».

«Они проходили не по тому пути, который прописан у нас на сайте в объявлении и в Instagram. Они переходили сразу на госуслуги, поэтому либо вообще отсутствовала возможность подать <предложение>, либо оно некорректно отображалось. Когда люди проходят по тому пути, который был прописан у нас на сайте, все очень корректно и видно», — заверила Марочкина.

Напомним: общественные обсуждения по мысу Хрустальному стартовали в конце 2020 года в режиме онлайн. В ходе них были замечены некоторые странности. После окончания онлайн-этапа севастопольцам сообщили, что проект культурного кластера на мысе Хрустальном им понравился.

В тексте использованы материалы: Форпост

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