Власть
В Севастополе на набережной ограничат стоянку и остановку транспорта
В Севастополе на набережной Корнилова вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Согласно сообщению, ограничение на набережной вводят от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского.
«Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.
В декабре прокуратура Севастополя опротестовала установку шлагбаумов, преграждающих въезд на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и в Артиллерийскую бухту.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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