Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.0
воздух +4
море +9

Власть

В Севастополе на набережной ограничат стоянку и остановку транспорта

В Севастополе на набережной Корнилова вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно сообщению, ограничение на набережной вводят от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского.

«Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.

В декабре прокуратура Севастополя опротестовала установку шлагбаумов, преграждающих въезд на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и в Артиллерийскую бухту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Валидаторы в Крыму стали использовать в 81 раз чаще. Ежедневно в крымском транспорте совершаются более 100 тысяч безналичных платежей, сообщил вице-премьер Совмина Крыма Евгений Кабанов.

«Чтобы никто не просочился»: власти Крыма усилили ограждения, блокирующие проезд через Ай-Петри. «Крымавтодор» усилил ограждения на дороге Ялта – Бахчисарай для блокирования проезда на гору Ай-Петри со стороны Соколиного.

В МЧС рассказали о состоянии дорог в Крыму после снегопада. В Крыму расчистили все трассы и перевалы после снегопада.

Некоторые водители в Севастополе не уступают дорогу карете скорой помощи. ГИБДД Севастополя подвела итоги профилактического рейда «Маячок».

Коронавирус в Крыму
В Крыму - 244 новых заражений за сутки

В Крыму - 244 новых заражений за сутки

За 20 января на территории Республики Крым зарегистрировано 244 случая коронавирусной инфекции, в том числе 15 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Водный кризис
Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала

Аммоний в воде в Ялте: комментарии водоканала

Госпредприятие «Водоканал ЮБК» опровергло распространяемую в социальных сетях информацию об опасности питьевой воды в Ялте из-за превышения содержания аммония.

Происшествия
В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота

В Севастополе загорелся корабль Черноморского флота фото

Возгорание произошло в момент резки корабля.

Власть
В ОБСЕ еще не определились с форматом поддержки «Крымской платформы»

В ОБСЕ еще не определились с форматом поддержки «Крымской платформы»

Новая руководительница ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отметила, что в организации еще не решили, какой будет поддержка инициируемой Украиной «Крымской платформы».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации