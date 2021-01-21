В Севастополе на набережной ограничат стоянку и остановку транспорта

В Севастополе на набережной Корнилова вводится ограничение остановки и стоянки всех транспортных средств.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Согласно сообщению, ограничение на набережной вводят от пересечения с улицей Сенявина до пересечения с улицей Айвазовского.

«Ограничения будут действовать по левой стороне с 22:00 до 07:00. Такие меры вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения», – говорится в сообщении.

В декабре прокуратура Севастополя опротестовала установку шлагбаумов, преграждающих въезд на площадь Нахимова, набережную Корнилова, площадь 50-летия СССР, набережную Назукина и в Артиллерийскую бухту.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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