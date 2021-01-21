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Происшествия

В Сакском районе «ВАЗ» столкнулся с «Газелью» и врезался в дерево

13:11 четверг, 21 января 2021
Саки

В Сакском районе водитель «ВАЗ-2199» не справился с управлением на скользкой дороге и попал в аварию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по РК.

По данным чрезвычайного ведомства, авария произошла утром в четверг. Спасатели выяснили, что «ВАЗ» столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью» и въехал в дерево. Водитель легкового авто оказался зажат.

«Спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка», - сообщили в МЧС.

В результате аварии пострадали два человека. Их с различными травмами доставили в Сакскую центральную районную больницу.

Ранее два человека пострадали в ДТП в Красногвардейском районе Крыма из-за скользкой дороги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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