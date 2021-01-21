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Происшествия

В Крыму водитель всю ночь просидел в занесенном снегом автомобиле

11:51 четверг, 21 января 2021

Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» освободили из снежного плена водителя иномарки, который почти сутки просидел в заблокированной снегом машине, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, накануне в обед к спасателям поступило сообщение, что на участке дороги вблизи поселка Орджоникидзе оказался заблокирован в снежном заносе «Hyundai Tucson» с разряженным аккумулятором.

Спасатели выяснили, что мужчина находился в машине с вечера 19 января.

«Спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса, при помощи пусковых проводов запустили двигатель автомобиля и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался», - говорится в сообщении.

Ранее спасателям пришлось раскапывать из снега рейсовый автобус, который застрял на дороге между двумя крымскими селами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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