В Крыму водитель всю ночь просидел в занесенном снегом автомобиле

Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» освободили из снежного плена водителя иномарки, который почти сутки просидел в заблокированной снегом машине, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, накануне в обед к спасателям поступило сообщение, что на участке дороги вблизи поселка Орджоникидзе оказался заблокирован в снежном заносе «Hyundai Tucson» с разряженным аккумулятором.

Спасатели выяснили, что мужчина находился в машине с вечера 19 января.

«Спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса, при помощи пусковых проводов запустили двигатель автомобиля и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался», - говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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