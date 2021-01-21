Происшествия
В Крыму водитель всю ночь просидел в занесенном снегом автомобиле
Сотрудники «КРЫМ-СПАСа» освободили из снежного плена водителя иномарки, который почти сутки просидел в заблокированной снегом машине, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, накануне в обед к спасателям поступило сообщение, что на участке дороги вблизи поселка Орджоникидзе оказался заблокирован в снежном заносе «Hyundai Tucson» с разряженным аккумулятором.
Спасатели выяснили, что мужчина находился в машине с вечера 19 января.
«Спасатели с помощью такелажного оборудования извлекли автомобиль из снежного заноса, при помощи пусковых проводов запустили двигатель автомобиля и сопроводили на расчищенную проезжую часть. Водитель в медицинской помощи не нуждался», - говорится в сообщении.
Ранее спасателям пришлось раскапывать из снега рейсовый автобус, который застрял на дороге между двумя крымскими селами.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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