В Крыму проводят рейд по выявлению пешеходов-нарушителей

Сотрудники Госавтоинспекции по 31 января проведут в Крыму профилактическое мероприятие, в ходе которого будут выявлять пешеходов-нарушителей правил дорожного движения.

Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД МВД по Республике Крым.

«С 21 по 31января 2021 года на территории Республики Крым сотрудниками Госавтоинспекции РК будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход», – говорится в сообщении. – Основная цель операции – снижение количества ДТП и тяжести их последствий, активизация работы по выявлению правонарушений, допускаемых пешеходами и водителями, не предоставляющими им преимущество при переходе через проезжую часть дороги».

Наряды ДПС будут работать в местах массового нахождения людей, у нерегулируемых пешеходных переходов и остановок общественного транспорта. Полицейские будут проводить профилактическую работу. «В том числе с применением мер административного воздействия в отношении пешеходов, нарушающих правила дорожного движения, а также водителей, не выполняющих требования ПДД уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении», – добавили в ведомстве.

Пешеходам следует переходить дорогу только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, убедившись перед этим, что переход безопасен. За нарушение правил пересечения проезжей части для пешеходов предусмотрено наказание по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ – штраф в размере 500 рублей.

В свою очередь водители обязаны при приближении к пешеходному переходу заранее снизить скорость или остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Невыполнение ПДД водителем в части непредоставления преимущества в движении пешеходам грозит ответственностью по статье 12.18 КоАП РФ – наложение административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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