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Власть

В Крыму пообещали уволить каждого десятого чиновника

06:36 четверг, 21 января 2021
В Крыму пообещали уволить каждого десятого чиновника

фото © Корреспондент.net

Глава Крыма Сергей Аксенов создал рабочую группу по оптимизации численности работников органов исполнительной власти республики.

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма.

«Создать рабочую группу по оптимизации предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым», – сказано в тексте распоряжения.

Рабочую группу возглавил премьер-министр Юрий Гоцанюк, его замом определена вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико. В состав группы также вошли остальные вице-премьеры правительства Крыма, кроме Георгия Мурадова, глава мининформа Михаил Афанасьев, а также начальник управления кадровой политики аппарата Совмина.

«Руководителям исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым до 1 февраля 2021 года подготовить и представить рабочей группе предложения по сокращению на 10% предельной численности работников исполнительных органов государственной власти Республики Крым и аппарата Совета министров Республики Крым», – говорится в документе.

После рассмотрения рабочей группой поступивших предложений будет подготовлен нормативный документ правительства, в котором закрепят изменения штата чиновников.

Также в распоряжении содержится предложение Госсовету Крыма, Счетной палате республики, омбудсменам и избиркому рассмотреть вопрос об оптимизации штата своих сотрудников.

О сокращении численности чиновников в ноябре прошлого года объявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Штаты аппаратов федеральных органов сократят на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства от оптимизации штата все равно останутся в фондах оплаты труда. Процесс оптимизации премьер поручил завершить к 1 апреля текущего года.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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